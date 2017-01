Handy löste Brand in Restaurant aus

Ein Handy war der Auslöser für einen Brand in der Nacht auf Montag in einem Restaurant in Ebensee. Die Hausbesitzerin hatte Rauch gerochen. Als sie nach unten ins Erdgeschoss ging, entdeckte sie Feuer in der ansässigen Pizzeria.

Im Bereich der Theke loderten Flammen. Die Frau rettete sich sofort ins Freie und verständigte die Feuerwehr, die sofort mit 60 Mann anrückte.

FF Ebensee

Handy lag in Lade

Brandermittler stellten nun fest, dass ein Handy, das in einer Lade der Theke abgelegt worden war, mit hoher Wahrscheinlichkeit von selbst zu brennen begonnen und damit das Feuer verursacht hat.

