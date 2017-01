Seriendieb war auf Raststätten spezialisiert

Ein Serientäter, der für Diebstähle in Autobahnraststätten verantwortlich sein soll, ist jetzt festgenommen worden. Ein Mitarbeiter der Autobahnraststation Voralpenkreuz soll den entscheidenden Hinweis gegeben haben.

Der Mitarbeiter beobachtete, wie der Verdächtige einem Gast die Geldbörse stehlen wollte und schrieb sich das Autokennzeichen des Verdächtigen auf. Dieser bemerkte das und versuchte, dem Mitarbeiter den Zettel zu entreißen, hieß es seitens der Landesverkehrsabteilung.

Verdächtige flüchtete mit Auto

Als weitere Angestellte ihrem Kollegen zu Hilfe kamen, flüchtete der Verdächtige mit seinem Auto. Doch die Ermittlungen der Autobahnpolizei Wels führten bald zu einem 30-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land, der für zwölf weitere Diebstähle in oberösterreichischen Raststätten in Frage kommt, wie es heißt. Bei einer Hausdurchsuchung wurde ein höherer Geldbetrag sichergestellt. Der 30-jährige Oberösterreicher wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.