Großeinsatz bei Brand in Enzenkirchen

Zwölf Feuerwehren sind am Montag bei einem Brand eines Industriegebäudes in Enzenkirchen (Bezirk Schärding) im Einsatz gewesen. In einer Bekleidungsfirma war im Dachstuhl Feuer ausgebrochen.

Wegen der starken Rauchentwicklung war die Feuerwehr auch mit Atemschutztrupps im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert, Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, hieß es.

Brand in dicht besiedeltem Gebiet

Das Großaufgebot an Einsatzkräften sei auch deshalb nötig gewesen, weil sich das Industriegebäude in dicht besiedeltem Gebiet befindet, so die Feuerwehr.