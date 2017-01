900 Filme bei Crossing Europe eingereicht

Ab jetzt wird es spannend für Crossing Europe in Linz, das internationalen Filmfestival, das im April wieder europäisches Kino präsentieren wird: Bis Ende Februrar werden rund 900 Einreichungen für die 14. Ausgabe ausgesucht.

Für eine neuerliche filmische Reise durch den europäischen Kontinent wurden rund 900 Filme eingereicht, die von Festival-Leiterin Christine Dollhofer und ihrem Team derzeit gesichtet werden. Die filmischen Beiträge kommen aus ganz Europa. 160 Filme stammen von Filmemachern aus Oberösterreich.

Gesamtschau über Anka und Wilhelm Sasnal

Ein Schwerpunkt von Crossing Europe ist dem polnischen Künstlerpaar Anka und Wilhelm Sasnal gewidmet. Crossing Europe ist das erste Filmfestival überhaupt, das diesen Filmemachern eine Gesamtschau widmet. In ihren Filmen zeigen sie ein unverhohlenes Interesse an der dunklen Seite des Menschen, an der gegenwärtigen Verfasstheit der polnischen Gesellschaft, dem zunehmenden Fremdenhass und ganz besonders an der jüngeren polnischen Vergangenheit, etwa den polnischen Verstrickungen mit den Gräueltaten des Nazi-Regimes.

Rund 160 Filme werden aufgeführt

Wie gehabt finden bei Crossing Europe, das neben der Diagonale und der Viennale zu den drei wichtigsten Filmfestivals Österreichs zählt, drei Wettbewerbe statt. Außerdem werden im europäischen Panorama die Highlights der vergangenen Festivalsaison präsentiert. Insgesamt rund 160 aktuelle Spiel- und Dokumentarfilme aus ganz Europa werden gezeigt. Start von Crossing Europe ist der 25. April. Bis Ende Februar werden die Filme noch gesichtet und ausgewählt.

