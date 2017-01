Freeriderin vom Krippenstein gerettet

Eine tschechische Skifahrerin ist am Samstag im freien Gelände am Dachstein gestürzt. Sie verletzte sich so schwer, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte. Ihr Glück: Ganz in der Nähe hielten zwei Bergrettungsteams Winterübungen ab.

Die 18-Jährige soll Teil einer Gruppe sein, die zum Freeriden nach Obertraun gekommen ist. Samstagnachmittag wollte sie durch den freien Skiraum vom 2.100 Meter hohen Krippenstein abfahren, so die Bergrettung. Dabei stürzte sie in der sogenannten kleinen Eisgrube - und zwar so unglücklich, dass sie nicht mehr selbständig weiterfahren konnte.

Bergung per Hubschrauber nicht möglich

Nachkommende Wintersportler alarmierten über den Alpinnotruf 140 die Einsatzkräfte. Doch wegen des starken Schneefalls war an eine Bergung per Hubschrauber nicht zu denken. Doch die verletzte Wintersportlerin hatte viele Schutzengel: Denn sowohl die Bergrettung Obertraun als auch die benachbarte Bergrettung Hallstatt hielten gerade ihre Winterübungen im Skigebiet ab.

BRD Obertraun/Hallstatt

Mit Akia ins Tal gebracht

So konnte die Verletzte rasch erstversorgt werden. Anschließend wurde die 18-jährige Tschechin mit dem Akia durch den tiefen Schnee ins Tal gebracht und vom Roten Kreuz ins Spital gebracht.

Lawinenwarnstufe weiter hoch

Laut Bergrettung herrscht im freien Skiraum derzeit erhöhte Lawinengefahr. Über der Baumgrenze gelte Lawinenwarnstufe 3 auf der fünfstufigen Skala. Lawinen können damit auch ohne äußere Einwirkungen ausgelöst werden. Die Bergrettung ersucht daher um erhöhte Vorsicht beim Abfahren im ungesicherten Skiraum.

