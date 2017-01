Einbrecher von Vater und Sohn überrascht

Einen ordentlichen Schrecken haben ein Vater und sein Sohn aus Wilhering (Bezirk Linz-Land) erlebt. Sie wurden in der Nacht auf Freitag durch Lärm aus dem Schlaf gerissen. Als sie nachschauten, trafen sie auf einen Einbrecher.

Dieser versuchte gerade, mit einer Bohrmaschine das Schloss der Haustüre aufzubohren. Der Einbrecher lief sofort davon, sprang in ein Fahrzeug und konnte entkommen.

Hausierer im Visier der Ermittler

Als mutmaßlicher Täter ist nun ein Mann in das Visier der Ermittler geraten, der am Vortag als Hausierer versucht hatte, polnische Holzfiguren zu verkaufen. Es wird vermutet, dass der Mann dabei das Haus auskundschaftete, so die Polizei.