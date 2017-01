Linz: Philip Glass probt mit Bruckner Orchester

Linz nennt er sein zweites Zuhause und derzeit probt er dort mit dem Linzer Bruckner Orchester seine 11. Symphonie: Der amerikanische Komponist Philip Glass. Der Schluss der Symphonie wird noch neu geschrieben, an seinem 80. Geburtstag soll sie uraufgeführt werden.

Den Schluss der Symphonie umzuschreiben, war eine spontane Idee: „Ich entschied, das Ende zu ändern, als ich es das Orchester spielen hörte“, meinte der Komponist entschuldigend. In wenigen Tagen soll das aber geschafft sein. Für die aktuellen Proben mit dem Bruckner Orchester ist Glass seit Dienstag in Linz.

„Kennt meine Musik besser“

Glass streute dem Bruckner Orchester im Vorfeld Rosen: Es bedeute ihm viel, mit einem Orchester in seine Heimatstadt New York zu kommen, „das meine Musik besser kennt als amerikanische Orchester“, meinte er in einer Pressekonferenz am Freitag in Linz. Mit dem Klangkörper verbinde ihn eine Wärme, die außergewöhnlich sei. „Es ist eine richtige Beziehung.“

APA/fotokerschi.at

Auch mit dem Chefdirigenten des Bruckner Orchesters und Opernchef des Linzer Musiktheaters, Dennis Russell Davies, pflegt Glass eine langjährige persönliche, aber auch künstlerische Freundschaft - „musikalische Zwillinge“ nannte sie der Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) in der Pressekonferenz. Für das Linzer Musiktheater komponierte Glass unter anderem die Eröffnungsoper „Spuren der Verirrten“. Zuletzt gastierte er im Sommer in dem Haus und spielte mit Dennis Russell Davies und Maki Namekawa ein Klavierkonzert.

APA/fotokerschi.at

Das Konzert zum 80. Geburtstag von Glass in New York ist gleichzeitig der Start einer USA-Tournee des Bruckner Orchesters. Mit sieben Tonnen Gepäck werden 101 Musiker bis zum 12. Februar durch acht Städte - vier an der Ost- und vier an der Westküste - tingeln und insgesamt neun Konzerte geben. Neben viel Musik von Philip Glass stehen amerikanische Komponisten wie George Gershwin oder Duke Ellington ebenso am Programm wie Klassiker a la Robert Schumann oder Richard Strauß. Die daheimgebliebenen Mitglieder des Klangkörpers werden in dieser Zeit mit einigen „Aushilfen“ das Programm im Musiktheater bestreiten.

