Unfälle im Eisregen

Eisregen hat Freitagfrüh viele Straßen in Oberösterreich spiegelglatt gemacht. Auf den rutschigen Straßen kam es zu einer Reihe von Unfällen. Im Innviertel und im Bezirk Eferding waren auch Verletzte zu beklagen.

Das Glatteis wurde einer jungen Autofahrerin aus Andorf zum Verhängnis. Die 18-Jährige war auf der Eisenbirner Straße in Richtung Schardenberg unterwegs, als sie in einem Waldstück mit ihrem Auto ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und wurde in das Klinikum Passau gebracht.

Überschlag nach Überholmanover

Einen Überschlag mit ihrem Auto überstand eine 23-Jährige aus dem Bezirk Eferding beinahe unverletzt überstanden. Die junge Frau aus St. Thomas war auf dem Weg nach St. Marienkirchen an der Polsenz. Als sie sich nach einem Überholmanöver wieder einordnen wollte, geriet sie auf der Schneefahrbahn ins Schleudern. Der Wagen kam links von der Straße ab, überschlug sich und kam in einem Feld auf dem Dach zu liegen. Die junge Lenkerin wurde leicht verletzt.