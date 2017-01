Aufmerksame Nachbarin als Lebensretterin

Einer aufmerksamen Nachbarin verdankt ein 78-Jähriger aus Lambach (Bezirk Wels-Land) vermutlich sein Leben. Der Mann war in seiner Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen.

Da sie ihn vier Tage lang nicht mehr gesehen hatte, mache sich die Nachbarin Sorgen um ihren betagten Nachbarn. Als sie am Donnerstag bei ihm durchs Fenster blickte, sah sie ihren Nachbarn reglos auf dem Fußboden liegen. Sie alarmierte die Polizei, die gleich mit einem Notfallhammer die Fensterscheibe einschlug.

Vom Sessel gefallen

Der 78-Jährige war ansprechbar, jedoch sehr verwirrt und konnte nicht sagen, wie lange er auf dem Boden seines Wohnzimmers lag. Er dürfte von einem Sessel gefallen sein und konnte dann aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Fälle in den letzten Tagen

Erst Anfang dieser Woche wurde ein 51-Jähriger aus seinem eiskalten Haus in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) befreit. Der Mann hatte die Heizung nicht aufgedreht und lag stark unterkühlt in seinem Bett. Dass Hilfe kam, verdankte er einem Bekannten, der ihn tagelang nicht gesehen hatte.

Am 4. Jänner rettete eine Nachbarin einen bettlägerigen Pensionisten aus Leonding (Bezirk Linz-Land). Der 70-Jährigen war aufgefallen, dass sich vor der Wohnungstür des Mannes die Tageszeitungen stapelten. Als der 64-Jährige weder die Tür öffnete noch ans Handy ging, obwohl die Frau es in der Wohnung läuten hörte, schlug sie Alarm.

