Kohlenmonoxid-Alarm in Linz

In einem Mehrfamilienhaus in Linz-Urfahr ist Donnerstagfrüh gegen 7.20 Uhr Kohlenmonoxid-Alarm (CO) ausgelöst worden. Zwei Bewohner mussten mit Verdacht auf CO-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Rote Kreuz wurde zu einem Einsatz in eine Wohnung des zweistöckigen Gebäudes in der Landgutstraße gerufen. An Ort und Stelle schlugen bei den Rettungssanitätern plötzlich die CO-Warngeräte an. Sofort wurde das Gebäude von der Feuerwehr evakuiert.

Suche nach Ursache

Derzeit läuft die Suche nach der Ursache für die hohe Gaskonzentration.

