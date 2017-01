Verliebte überwies 3.200 Euro an Betrüger

Eine verliebte Innviertlerin ist auf einen Internet-Betrüger hereingefallen. Die Frau überwies ihm 3.200 Euro in die Türkei. Bei der nächsten Geldforderung erstattete sie Anzeige.

Die 45-Jährige hatte den Mann aus England über eine Online-Plattform kennengelernt. Nach mehreren Nachrichten wollten sie sich Anfang Jänner in Salzburg treffen, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch.

Anzeige nach 7.000-Euro-Forderung

Der Mann meldete sich am Tag des Rendezvous und bat um Geld, weil er sich in einer Notsituation am Flughafen in Istanbul befinde. Die Frau überwies daraufhin in zwei Tranchen die 3.200 Euro. Erst als ihr Internet-Flirt noch einmal 7.000 Euro forderte, um einen Anwalt bezahlen zu können, schöpfte die Oberösterreicherin Verdacht und erstattete Anzeige.