Weniger Raubüberfälle auf Risikobetriebe

Im Jahr 2016 hat sich die Zahl der Raubüberfälle auf sogenannte Risikobetriebe wie Banken und Tankstellen im Vergleich zu 2015 halbiert. Nur die Wettbüros sind für die Ermittler des Landeskriminalamts noch ein Problem.

Mit einem Küchenmesser bewaffnet betrat am Dienstagabend ein Arbeitsloser die Tankstelle im Welser Industriegebiet und forderte von dem Kassier Geld. Der Täter griff selbst in die Lade, stopft die erbeuteten Scheine in die Jackentasche und flüchtete zu Fuß.

laumat.at / Matthias Lauber

Weit kam der 29-Jährige aber nicht, denn zwei Kunden verfolgten ihn, beschrieben der Polizei am Handy ihre Beobachtungen und trugen so tatkräftig zum raschen Fahndungserfolg der Polizei bei. Der mutmaßliche Räuber war schnell geschnappt und gestand inzwischen auch den Überfall.

Überfälle auf Risikobetriebe

Der in diesem noch jungen Jahr erste Raubüberfall auf einen Risikobetrieb – gemeint sind damit unter anderem Tankstellen, Banken und Wettbüros - dürfte also rasch geklärt worden sein. Im Vorjahr ging die Zahl der Überfälle auf Risikobetreibe stark zurück und mehr als jeder Zweite ist inzwischen geklärt.

Der einzige Wehmutstropfen sei aber der Anstieg bei den Überfällen auf Wettbüros, sagt der Sprecher des Landeskriminalamts Oberösterreich, Gisbert Windischhofer. Die Zahl habe sich im Vorjahr verdoppelt. Die Ursache dafür sei nicht bekannt, sicher sei aber, dass man mehr an der Vorbeugung arbeiten müsse, um die Überfälle auf Wettbüros schon im Vorfeld zu verhindern.

Statistische Daten

2015 wurden in Oberösterreich noch zwölf Banküberfälle verübt und neun davon geklärt. 2016 waren es nur noch fünf Banküberfälle, zwei Täter konnten im Vorjahr gefasst werden. Ähnlich ist die Entwicklung auch bei den Tankstellen. Nach acht Überfällen im Jahr 2015 - sechs wurden geklärt - waren es im vergangenen Jahr noch vier, von denen in drei Fällen die Täter geschnappt werden konnten. 2015 wurden fünf Wettbüros überfallen, ein Räuber konnte gefasst werden. 2016 dagegen zählte man zehn Überfälle, von denen allerdings inzwischen die Hälfte geklärt wurde.

Zusammenarbeit mit Gewerbetreibenden

Das Landeskriminalamt arbeitete zuletzt eng mit den Gewerbetreibenden zusammen und das zeigte laut Windischhofer auch Wirkung. Mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen und besseren Überwachungsmöglichkeiten habe man den Rückgang bei den Straftaten erreicht.

