Drei Jahre Haft für Raubüberfälle

Zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren ist am Mittwoch ein 29-Jähriger am Landesgericht Ried verurteilt worden. Ihm wurden zwei bewaffnete Raubüberfälle in Braunau zur Last gelegt.

Der Türke soll die beiden Raubüberfälle im Februar 2009 verübt haben. Zuerst suchte er laut Anklage eine Braunauer Trafik auf, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und erbeutete 600 Euro. Neun Tage später soll der Türke mit einer Pistole bewaffnet eine Tankstelle in Braunau ausgeraubt haben. Die Beute dort betrug 950 Euro.

In Schweden gefasst

Die Fahndung nach den beiden Überfällen war ohne Erfolg geblieben. Die Ermittler fanden aber genug Hinweise, um den Täter zu identifizieren. Es wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt, der Verdächtige ging aber erst mehr als sieben Jahre nach den Taten der schwedischen Polizei ins Netz. Der heute 29-Jährige wurde an Österreich ausgeliefert. Vor dem Prozess verweigerte der Mann jegliche Aussage. Laut Justiz sei er aber von den Angestellten eindeutig als Täter identifiziert worden.

Tankstellenüberfall gestanden

Den Tankstellenüberfall im Februar vor acht Jahren gestand der Angeklagte am Mittwoch vor Gericht. Kein Geständnis legte er hingegen für den Trafiküberfall ab. Am Mittwoch wurde der Mann zu drei Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Weil der Staatsanwalt Berufung wegen der Strafhöhe einlegte, ist das Urteil nicht rechtskräftig.