Kein Hinweis nach Raubüberfall

Noch keinen Hinweis hat die Polizei auf drei junge Räuber erhalten, die Samstagabend in Mattighofen (Bezirk Braunau) einem geistig beeinträchtigten Passanten ins Gesicht geschlagen und seine Geldbörse gestohlen haben.

Der 52-Jährige war gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg in eine betreute Wohneinrichtung, als er von den drei Männern verfolgt wurde. An der Kreuzung Ahamerweg und Innviertlerstraße drängten die Täter den Mann in den Graben und forderten Geld.

Trio mit Anoraks bekleidet

Weil der 52-Jährige nicht darauf reagierte, stießen sie ihn zu Boden und versetzten ihm einen so heftigen Faustschlag, dass sein Hörgerät und Brille davongeschleudert wurden. Die Täter flüchteten mit der Geldbörse und Einkaufsgutscheinen des 52-Jährigen. Die Polizei hofft weiterhin auf einen Hinweis zu dem Trio, das mit Anoraks bekleidet war. Mehr ist über die Täter bisher nicht bekannt. Wegen der winterlichen Verhältnisse seien aber kaum Passanten in Mattighofen unterwegs gewesen, so ein Polizist.

Auswertung der sichergestellten Spuren

Ein weiterer Strohhalm zu Klärung des Raubüberfalls ist die Auswertung der sichergestellten Spuren. Der 52-Jährige hat bei dem Überfall Schwellungen und Abschürfungen im Gesicht erlitten und ist ärztlich versorgt worden. Die Polizei bittet weiterhin unter der Telefonnummer 059-133-4207 um Hinweise.

Link: