51-Jähriger lag fünf Tage in kaltem Haus

Ein 51-jähriger Mann ist am Montag aus seinem eiskalten Haus in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) gerettet worden. Der Mann hatte die Heizung nach einem Schlaganfall nicht einschalten können.

Mindestens fünf Tage lag der 51-Jährige hilflos in seinem Haus, bei Temperaturen, die in den vergangenen Tagen teilweise im zweistelligen Minusbereich lagen. Die Heizung konnte der Mann nicht einschalten, er dürfte zuvor einen Schlaganfall erlitten haben, vermuten die Einsatzkräfte. Ansprechbar war der 51-Jährige nämlich nicht.

Nachbar hatte Polizei alarmiert

Sein Leben dürfte der Mann offenbar einem Nachbarn verdanken. Der 72-Jährige hatte die Polizei alarmiert und angegeben, dass sich sein Nachbar seit Tagen nicht mehr am Telefon melde und auch nicht auf Klopfen an der Haustür reagiere.

Ein Beamter der Polizeiinspektion St. Georgen öffnete schließlich die Haustür des Mannes unter Anwendung seiner Körperkraft und fand den 51-Jährigen stark unterkühlt im Bett liegend. Der Notarzt brachte den Mann schließlich ins Krankenhaus.