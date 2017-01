Trauner zieht sich aus Wirtschaftskammer zurück

Oberösterreichs Wirtschaftskammerpräsident Rudolf Trauner wird sich von der Spitze der Unternehmensvertretung zurückziehen. Das gab Trauner am Montag bekannt. Ihm wird die frühere Wirtschaftslandesrätin Doris Hummer nachfolgen.

Rudolf Trauner gegenüber dem ORF Oberösterreich zu den wesentlichen Punkten seiner Amtszeit: „Es gibt jetzt viel mehr Betriebe als 2003, als ich diese Funktion übernehmen durfte. Damals waren es 63.000 Mitgliedsbetriebe, heute sind es 94.500 Unternehmen. Zudem gibt es 44.000 Ein-Personen-Unternehmungen, 2003 waren es 22.000. Da hat sich natürlich in der Struktur der Wirtschaft sehr viel verändert.“

„Schwer an Pflichtmitgliedschaft zu rütteln“

Zum Thema Kammerreform sagte Trauner, dass man wisse, dass die Pflichtmitgliedschaft immer wieder diskutiert werde. Andererseits habe man politisch sehr viele Aufgaben zu erfüllen, aber man müsse auch im Interesse der Wirtschaft unabhängig von der Politik agieren. Dies sei das Geheimnis der Wirtschaftskammerorganisation, so Trauner. Aus seiner Sicht sei an der Pflichtmitgliedschaft schwer zu rütteln, denn es müsse letztendlich einen Ausgleich zwischen den einzelnen Interessen der Wirtschaft geben, so Trauner.

Übergabe an Hummer am 21. November

Am 21. November will Trauner das Amt an Doris Hummer übergeben. Die frühere Wirtschaftslandesrätin wurde bereits zur Vizepräsidentin ernannt. Sie sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Die zentralen Inhalte der Wirtschaftskammerreform sind, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaftskammer wie ein modernes Unternehmen geführt wird, also schlanke Strukturen, effizient und schlagkräftig in der Umsetzung."

„Senkung der Mitgliedsbeiträge“

Zudem wolle man günstiger werden, indem man Mitgliedsbeiträge senken wolle, so Hummer. Die Leistungen sollen aber nicht weniger, sondern noch ausgebaut werden. In der Sozialpartnerschaft in Oberösterreich habe es einen Stillstand, nur mehr eine „Njet-Politik“ gegeben, vor allem von Seiten der Arbeiterkammer, so Hummer. Sie wolle eine Weiterentwicklung hin zu einer Standortpartnerschaft.

