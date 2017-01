Linz setzt 2017 auf Kinder- und Jugendkultur

Die Stadt Linz setzt im Jahr 2017 einen Schwerpunkt im Bereich Kinder- und Jugendkultur. Zahlreiche Veranstaltungen laden das ganze Jahr über junge Menschen ein, sich aktiv an Kunst und Kultur zu beteiligen.

Die Kultureinrichtungen der Stadt Linz bemühen sich schon seit längerem, Kinder und Jugendliche mit speziellen Angeboten für ihre Ausstellungen und Festivals zu interessieren. Nun will man der Jugend aber verstärkt die Möglichkeit geben, selbst künstlerisch aktiv zu werden, so Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

Von „Kulturuni“ bis „Poetry Art Slam“

Als neues Format wird es daher unter dem Titel „Kulturuni“ erstmals ein Kooperationsprojekt zwischen AEC, Lentos, Musiktheater, Offenes Kulturhaus (OK) und Landesbibliothek geben. Während der Semesterferien können sich dabei 15- bis 25-Jährige an den genannten Kultureinrichtungen künstlerisch entfalten. Neu ist auch die Workshopreihe „Poetry Art Slam“ im Frühjahr. Im Lentos Kunstmuseum Linz sollen Schulklassen unter dem Motto „nach Egon schielen“, Poesie und moderne Kunst verschränken.

„Tag des Kinderliedes“ am 17. Mai

Zum Mitsingen lädt die Linzer Musikschule am 17. Mai beim „Tag des Kinderliedes“ ein, wo von Auwiesen bis Auhof an öffentlichen Plätzen traditionelles Liedgut gepflegt wird. Mit einer eigenen Konzertreihe „maxi-music“ erweitert auch das Brucknerhaus 2017 sein Angebot für Zehn- bis 15-Jährige, die online auch den Inhalt des Programmes mitbestimmen können. Neu sind in diesem Zusammenhang vorbereitende Workshops zu den Konzerten.

Crossing Europe, Schäxpir und Kinderkulturwoche

Fixpunkte im Linzer Kinder- und Jugendkulturprogramm sind das Filmfestival „Crossing Europe“ im April, das Theaterfestival „Schäxpir“ im Juni und die Kinderkulturwoche im Oktober mit allein mehr als 300 Veranstaltungen.