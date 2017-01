Oberleitung bei Verkehrsunfall gekappt

In Pasching hat am Sonntagabend ein Autofahrer eine Laterne umgefahren, die dann auf die Oberleitung der Straßenbahn gefallen ist. Die Leitung wurde gekappt. Damit stand auch die Linie nach Traun still.

Gegen 18.00 Uhr war der Autofahrer auf der ehemaligen B139 (L1390) in Pasching (Bezirk Linz-Land) hinter einem großen Einkaufszentrum unterwegs. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Straßenlaterne und brachte diese zu Fall. Der Unfalllenker fuhr einfach davon, von ihm gibt es noch keine Spur.

laumat.at / Matthias Lauber

Die Laterne stürzte in die Oberleitung und führte so laut Feuerwehr zu einem sogenannten Erdschluss. Die Oberleitung riss sogar durch. Feuerwehr und Techniker der Linz AG sicherten die Unfallstelle ab und die Techniker begannen sofort mit der Wiederherstellung der Leitung.

Straßenbahnen standen eine Stunde lang still

In der Zwischenzeit waren die Straßenbahnlinien 3 und 4 Richtung Traun unterbrochen und es musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Auch die Straße war wegen der Arbeiten nur erschwert passierbar. Nach einer guten Stunde konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Verletzt wurde - soweit bisher bekannt ist - niemand.