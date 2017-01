Verletzte 84-Jährige von Nachbarin gerettet

Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage sind aufmerksame Nachbarn zu Lebensrettern geworden. Am Samstag merkte eine Ansfeldnerin, dass sie ihre 84-jährige Nachbarin seit Tagen nicht gesehen hatte. Diese war gefallen und lag hilflos auf dem Boden.

Da die Nachbarin aus der Wohnung der Seniorin kein Lebenszeichen wahrnehmen konnte, informierte sie die Feuerwehr, um die Wohnungstür öffnen zu lassen. Nachdem die Beamten die Wohnung betreten konnte, wurde auch rasch klar, was passiert war.

Frau konnte aus eigener Kraft nicht mehr auf

Die 84-Jährige war gestürzt und konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Sie lag möglicherweise bereits seit Donnerstag hilflos in ihrer Wohnung. Sofort wurde die Rettung gerufen und die Frau nach der Erstversorgung in die Uni-Klinik nach Linz gebracht. In den vergangenen Tagen konnten auch schon in Leonding (Bezirk Linz-Land) und in Kirchdorf am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) ältere Menschen, die hilflos in ihren Wohnung lagen, durch die Aufmerksamkeit von Nachbarn gerettet werden.

Link: