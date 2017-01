Großbrand in Bad Schallerbach

Am Samstagabend ist im Ortszentrum von Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) aus noch unbekannter Ursache ein Haus in Brand gereaten. Insgesamt sieben Feuerwehren sind seit Stunden im Einsatz. Die Bewohner sind laut ersten Meldungen der Einsatzkräfte alle in Sicherheit.

Das Feuer brach in einem laut Ortskundigen etwa 100 Jahre alten Haus aus. Nähere Umstände zu dem Brand noch nicht geklärt. Die Löscharbeiten erweisen sich aufgrund der Kälte als äußerst schwierig, so die Einsatzkräfte. Bei Minus acht Grad drohen immer wieder die Wasserschläuche einzufrieren.

Haus ist einsturzgefährdet

Gegenüber dem ORF Radio OÖ erklärte der Einsatzleiter Bruno Roithmeier von der Feuerwehr Bad Schallerbach, dass „20 Männer mit schwerem Atemschutz im Einsatz seien“. Aufgrund der Einsturzgefahr könne man derzeit den Brand nur von außen bekämpfen. Deswegen wurden auch Drehleitern der Feuerwehren Grieskirchen und Wels angefordert.

Die Bewohner wurden, laut Rettungskräften, alle in Sicherheit gebracht. Das rund 100 Jahre alte Haus wurde laut ersten Meldungen komplett zerstört. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Löscharbeiten die ganze Nacht dauern werden.