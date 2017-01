30-Jährige Alkolenkerin prallte in Gegenverkehr

Eine 30-jährige Autolenkerin ist im Bezirk Braunau am Inn in der Nacht Freitagabend mit 2,28 Promille Alkohol im Blut in einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Alle drei Personen in den beiden Pkws wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Frau war mit dem Wagen ihres Lebensgefährten gegen 20.00 Uhr auf der Weilhartstraße Richtung Braunau am Inn unterwegs, als sie auf einer Kuppe auf die Gegenfahrbahn geriet, so die Polizei. Dort prallte sie mit dem Fahrzeug frontal in das entgegenkommende Auto eines 23-jährigen.

Führerschein abgenommen

Der Mann, seine Beifahrerin und die Alkolenkerin wurden verletzt ins Braunauer Krankenhaus gebracht. ein Alkomatschnelltest bei der 30-Jährigen zeigte einen Wert von 2,28 Promille Alkohol im Blut an. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen.