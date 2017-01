Blutiger Streit wegen verlorenen Handys

Wegen eines verlorenen Handys sind sich zwei rumänische Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz im Bezirk Wels-Land derart in die Haare geraten, dass sie sich gegenseitig verletzten. Einer der beiden konnte in ein nahes Firmengebäude flüchten, wo er verletzt zusammenbrach.

Bei dem Streit Donnerstagnacht dürfte es laut Polizei um ein Handy gegangen sein, die beiden sollen sich gegenseitig beschuldigt haben, das Handy verloren zu haben. Der Streit in der Fahrerkabine eskalierte - und der 47-Jährige attackierte seinen 44-jährigen Kollegen mit einem noch unbekannten Gegenstand und verletzte ihn.

Angreifer festgenommen

Schließlich gelang es dem Opfer, aus dem Lkw zu flüchten und sich in ein nahes Firmengebäude zu retten, wo er verletzt zusammenbrach. Beim Eintreffen der Polizei war der Täter geflüchtet, er konnte aber kurz darauf in der Nähe gestellt und festgenommen werden. Der alkoholisierte 47-Jährige soll teilweise geständig sein, er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Der verletzte 44-Jährige wurde mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht.