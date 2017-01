Sternsinger sammeln für Tansania

16.000 Sternsinger sind dieser Tage wieder im ganzen Land unterwegs, überbringen ihre Glücks- und Segenswünsche. Die gesammelten Spenden sind für Arme auf der ganzen Welt Hilfe zur Selbsthilfe. Heuer ist Tansania das Schwerpunktland.

„In den Projekten, die wir unterstützen, geht es darum, Kinder und Jugendliche zu stärken, durch Bildung selbstbestimmtes Handeln zu fördern, die Lebensgrundlage der Menschen zu sichern und die Durchsetzung der Menschenrechte zu ermöglichen“, so Mayella Gabmann von der Katholischen Jungschar der Diözese Linz, die selbst auch seit Jahren mit Sternsingergruppen unterwegs ist.

ORF

„Oberösterreicher zeigen besonders viel Herz“

Die Kinder und Jugendlichen singen nur sondern marschieren für die gute Sache auch viele Kilometer - geschätzte 420.000 Kilometer bringen Österreichs Sternsinger zusammen, soviel wie zehn Mal um die Erde. „Die Oberösterreicher zeigen jedes Jahr besonders viel Herz“, so Gabmann – mit den 3,3 Millionen Euro war Oberösterreich im Vorjahr Spitzenreiter der österreichweiten Sammelaktion. Insgesamt wurden 16,7 Millionen Euro gespendet.

Sternsinger sind wieder unterwegs Tausende Sternsinger sind dieser Tage wieder im ganzen Land unterwegs, ORF-Redakteur Roland Huber begleitete die Gruppe der Pfarre Steyr-Ennsleite.

Hungersnot in Tansania - Kinder leiden am meisten

In diesem Jahr sind die Sternsinger vor allem für arme Bauernfamilien im ostafrikanischen Tansania unterwegs. Von der Ernte leben können und satt werden - das bleibt dort für Millionen Kleinbauern ein Traum. Der Hunger ist allgegenwärtig und am meisten leiden die Kinder darunter.

Die Helfer, die durch die Sternsinger nach Tansania geschickt werden können, zeigen den Bewohnern wie sie etwa den Anbau von Bohnen, Mais und Süßkartoffeln verbessern und so die Ernte steigern. Und sie zeigen auch wie sie selbst ihr eigenes Saatgut herstellen können, so Gabmann. Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, unterstützt mit den Spenden mehr als 500 Projekten in 20 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika.

