Falscher Notfallsanitäter bei Busunfall

Ein Unbekannter hat sich am Mittwoch beim Busunfall am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) als Notfallsanitäter ausgegeben, so die Behörden am Donnerstag. Der Mann trug eine Rot-Kreuz-Uniform und kam mit einem Blaulicht auf einem Privat-Pkw.

Der falsche Notfallsanitäter kam am Mittwoch mit einem roten Auto mit Blaulicht zur Unfallstelle am Mondsee, trug eine Rot-Kreuz-Uniform und hielt sich beim Busunglück im abgesperrten Bereich der Unfallstelle auf, so die Schilderungen der Einsatzkräfte.

„Mann kam mit Notfalltasche“

„Der Mann kam mit Rot-Kreuz-Uniform und Notfalltasche sehr aufgeregt auf uns zu und hat nach den Patienten gefragt. Wir haben ihn dann darauf hin gewiesen, dass wir die Versorgung vom Bezirksrettungskommando Vöcklabruck bereits abgewickelt haben“, so Johannes Beer von der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck. Erst nach der Versorgung der Verletzten fiel den Helfern auf, dass der Unbekannte kein Angehöriger des Roten Kreuzes Oberösterreich oder Salzburg war.

Die Vöcklabrucker Sicherheitsbehörden nahmen noch Mittwochabend die Ermittlungen auf, um herauszufinden, wer dieser Mann tatsächlich war. Die Suche nach dem angeblichen Sanitäter erfolgt in Kooperation mit den Einsatzkräften der Salzburger Polizei, des Roten Kreuzes in Salzburg und der Feuerwehr.

Falschem Notfallsanitäter droht Haft

Die Verwendung eines Blaulichts auf einem privaten Auto ist verboten, ebenso das Tragen einer Rettungsuniform. Beide Delikte werden strafrechtlich geahndet. Dem falschen Notfallsanitäter droht bis zu ein halbes Jahr Haft.

