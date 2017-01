Nachbarin rettete bettlägerigen Pensionisten

Gute Nachbarschaft kann Leben retten - das hat sich nun in Leonding gezeigt: Dort wurde ein 64-jähriger Mann aus seiner Wohnung gerettet, der aus eigener Kraft nicht mehr das Bett verlassen konnte.

Mehrere Zeitungen stapelten sich bereits vor der Wohnungstür des 64-jährigen Pensionisten. Eine 70-jährige Frau, die in einer der Nachbarwohnungen lebt, begann sich deshalb Sorgen um den Mann zu machen - denn sie hatte ihn auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Weder öffnete er auf ihr Läuten hin die Tür noch meldete er sich am Handy.

Konnte nicht selbstständig aufstehen

Die Frau hörte das Telefon allerdings in der Wohnung läuten. Mittwochabend schließlich alarmierte sie die Polizei. Die Beamten ließen die Wohnung von der Feuerwehr aufbrechen: Tatsächlich befand sich der Gesuchte in seinem Schlafzimmer: Der 64-Jährige lag auf seinem Bett und schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr aufzustehen, weil es ihm so schlecht gehe. Die Rettung brachte den Mann ins Krankenhaus nach Linz.