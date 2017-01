Innviertel: Vandalismusserie in Kapellen

Eine Serie von Vandalenakten in Kapellen beschäftigt die Polizei im Bezirk Braunau. Nachdem zu Silvester eine Pilgerstätte in Auerbach verwüstet worden war, hat die Polizei jetzt weitere Fälle veröffentlicht, und zwar in Braunau und St. Radegund.

Unter anderem wurden eine Heiligenstatue geköpft und Bilder, Bücher sowie Holzgegenstände verbrannt. Das Motiv ist laut Exekutive weiterhin unklar. In Braunau drangen die Täter in eine unversperrte Hauskapelle ein. Sie stahlen eine Christusfigur vom Kreuz und mehrere Devotionalien. Zudem schlugen sie einer Statue der heiligen Barbara den Kopf ab. Der Schaden wird mit rund 5.000 Euro beziffert.

Pressefoto Scharinger

Gebetsbücher verbrannt

Zu Silvester wurde die Heilbrünnl-Kapelle in St. Radegund Opfer von Vandalen. Sie zerstörten die Gedenktafel an einer Marienstatue und verbrannten Gebetsbücher sowie Holzgegenstände aus der Kapelle in einem nahen Wald. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 1.000 Euro.

Pressefoto Scharinger

Bereits länger bekannt ist der Fall der Kapelle „Heiliges Kammerl“ in Auerbach, die in der Silvesternacht verwüstet worden ist. Der oder die Täter versuchten in den Altarraum einzudringen, scheiterten jedoch an einem Vorhängeschloss.

Daraufhin zertrümmerten sie die Glasstürze von zwei Marienstatuen. Dann nahmen sie mindestens 22 Wandbilder ab, die sie zerschlugen und im Wald verbrannten. Der materielle Schaden hält sich in Grenzen, da viele der Bilder von Pilgern aufgehängt worden sind. Die Kapelle wird täglich von rund 20 Personen besucht, weil einer nahe gelegenen Quelle besondere Heilkräfte nachgesagt werden.

Um Hinweise gebeten

Von den Tätern fehlte vorerst jede Spur. Auch zum Motiv lasse sich noch nichts sagen, hieß es bei der Polizei am Dienstag. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Braunau am Inn unter der Telefonnummer 059133/4200-100 erbeten.

