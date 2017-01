Straßenmeistereien rüsten für Schneesturm

Ab Mittwochfrüh wird es intensiv schneien. Fünf bis 30 Zentimeter Neuschnee und stürmischer Wind werden in Oberösterreich erwartet. Damit kein Chaos auf den Straßen entsteht, rüsten sich auch die Straßenmeistereien des Landes.

Am meisten Schnee wird für das Salzkammergut und die Pyhrnregion prognostiziert. Mehr unter wetter.orf.at. Die 31 Straßenmeistereien des Landes Oberösterreich haben ihre 550 Winterdienstmitarbeiter bereits darauf vorbereitet, dass es am Mittwoch viel zu tun gibt.

Stürmischer Wind verschärft Situation

Besonders die Kombination zwischen Neuschnee und zum Teil stürmischen Wind wird die Situation durch Schneeverwehrungen auf den Straßen verschärfen, wie der Straßenmeister aus Kirchdorf, Raffael Gittmaier sagt, denn bei Schneeverwehungen bringe das Salz nicht mehr viel: „Große Mengen des Salzes werden so zurück auf die Straße geweht. Also müssen wir alle Straßen vom Schnee freiräumen, das Salz alleine bringt wenig.“

Land Tirol/BBA Innsbruck

Strategie für Mittwoch: Je nach Bedarf seien die Mitarbeiter geschult, mit dem Pflug und dem Salz so umzugehen, dass keine Probleme entstehen sollten, sagt Gittmaier. Eine Bitte an die Verkehrsteilnehmer habe die Straßenmeisterei: „Die Fahrgeschwindigkeit so zu wählen, dass es keine bösen Überraschungen gibt“. Der Straßenmeister kann am Mittwoch alle 16 Winterdienstmitarbeiter jederzeit aktivieren. Sie befinden sich in Bereitschaft und können in zwei Schichten die acht Fahrzeuge steuern.

