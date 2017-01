Kulturjahr 2017: Jubiläen und Vielfalt

Mit zwei Jubiläen geht das Land OÖ ins Kulturjahr 2017. Kulturelle Großereignisse bleiben dieses Jahr zwar aus, dafür soll ein abwechslungsreiches Programm im Vordergrund stehen.

Landeshauptmann und Kulturreferent Josef Pühringer (ÖVP) räumt gleich zu Beginn der Jahresvorschau ein: 2017 wird nicht das Jahr der großen künstlerischen Ereignisse, sondern eines der kulturellen Vielfalt. So startet das neue Jahr mit einem Auftritt am internationalen Parkett: Das Brucknerorchester tourt im Jänner zum bereits dritten Mal durch Amerika. Als Höhepunkt ist ein Konzert in New York geplant.

Zwei künstlerische Jubiläen

„Wir sind Oberösterreich - von Menschen, die Geschichte schrieben“ heißt die Schau im Schlossmuseum Linz, die ab April ganz gezielt junge Menschen ansprechen soll. Heimische Persönlichkeiten geben Einblicke in ihr Leben und vermitteln damit gelebte Geschichte.

Schlossmuseum

Mitte Mai feiert dann das Landesmusikschulwerk sein 40-jähriges Bestehen - für Landeshauptmann Pühringer ein Meilenstein: „Die Landesmusikschule ist die größte kulturpolitische Innovation des letzten Jahrhunderts. Mit keiner anderen musische Einrichtung erreichen wir eine vergleichbare Weite“.

ORF

Etwa halb so alt, aber aktueller denn je, ist das Forum Volkskultur, das 1992 gegründet wurde. Mit Blasmusik, Chören oder Trachtenvereinen ist es in jedem Winkel des Landes vertreten. Das Forum Volkskultur wird 25 Jahre alt und auch dieses Jubiläum soll mit mehreren Veranstaltungen gefeiert werden.

Eröffnung Schauspielhaus wieder verschoben

Nach Marchtrenk führt heuer das „Festival der Regionen“ und die Kunstsammlung macht den Linzer Maler Anton Lutz zum Thema einer Ausstellung.

antonlutz.at

Als Labor für zeitgenössische Kunst versteht sich auch dieses Jahr wieder das Offene Kulturhaus - kurz OK - in Linz. Seit Dezember dreht sich alles um Kunstskandale und deren Mechanismen.

Die schlechte Nachricht: Das Schauspielhaus wird - wie bekannt - erst Anfang April eröffnet und die Sanierung wird aufgrund der schlechten Bausubstanz um 1,2 Mio Euro teurer als geplant.

Zu guter Letzt die gute Nachricht: Sämtliche Institutionen des Landes wollen stärker zusammenarbeiten. Auch einen kostensparenden Museumsverbund zwischen Land und Stadt hält der Landeshauptmann für dringend nötig.

Links: