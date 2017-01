65-jähriger Altbäcker nach Sturz gestorben

Ein 65-Jähriger hat am Sonntag in Steyregg bei einem Sturz über eine Stiege tödliche Kopfverletzungen erlitten. Der besorgte Sohn fand den toten Mann schließlich in dessen Haus. Für den Altbäcker kam jede Hilfe zu spät.

Eigentlich wollte sein Sohn dem 65-jährigen Altbäcker einen Neujahrsbesuch abstatten. Doch als er die Stiege zur Wohnung seines Vaters hinaufging, sah er schon Blut im Treppenhaus. Weil ihm dann auch nicht die Türe geöffnet wurde, schlug der besorgte Sohn Alarm.

Feuerwehr Steyregg

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich die Wohnungstüre zu öffnen. Dort fanden sie den leblosen Mann mit schweren Kopfverletzungen. Auch der Notarzt konnte nur noch den Tod des 65-Jährigen feststellen.

Schleppte sich noch in Wohnung

Der Mann war zuvor über die Treppe seines Stiegenhauses gestürzt und hatte dabei tödliche Kopfverletzungen erlitten. Er schaffte es nach dem Unfall noch, sich in seine Wohnung zu schleppen. Dort brach er aber zusammen und starb, berichtet das Bezirkskommando Urfahr-Umgebung.

Link: