Diebestour durch Hallenbäder: Täter gefasst

Sechs Diebstähle soll ein Wiener Pensionist in diversen Badeanstalten verübt haben. Kurz vor Silvester konnte er nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in einem Hotel in Bad Hofgastein festgenommen werden.

Nach dem Mann wurde bereits - wie berichtet - wochenlang gesucht: Mittels Lichtbildern von Überwachungskameraaufzeichnungen waren die Ermittler dem Seriendieb auf den Fersen. Und das erfolgreich: Am 28. Dezember konnte der 70-jährige Wiener mit Hilfe eines Hinweises aus der Bevölkerung über dessen Aufenthaltsort, in einem Hotel in Bad Hofgastein, festgenommen werden.

Sechs Diebstähle gestanden

Der Beschuldigte zeigte sich bei seiner Einvernahme zu sechs Diebstählen in öffentlichen Badeanstalten geständig. Der 70-Jährige gab zu, ein Diebstahl in Bad Ischl, einen in Vöcklabruck, sowie je zwei Diebstähle in Wörgl und Bad Hofgastein begangen zu haben. Der 70-jährige Beschuldigte entwendete bei drei Vorfällen in einem unbeobachteten Moment zuvor den Spindschlüssel und das sogenannte Key-Code-Armband.

ORF

Damit gelang es ihm in weiterer Folge den dazugehörigen Spind der Opfer zu öffnen und anschließend die Geldbörsendiebstähle zu begehen. Danach verließ der 70-Jährige sofort die Badeanstalt. Als Tatmotiv gab der Beschuldigte Geldnot an.

