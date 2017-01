CO-Austritt: Partykeller mit 300 Gästen evakuiert

Einen Großeinsatz gab es zu Neujahr für die Einsatzkräfte in Linz. Bei einer Silvesterparty mit etwa 300 Gästen in einem Weinkeller in Linz hat sich aus bisher noch unbekannter Kohlenmonoxid (CO) ausgebreitet. Das Lokal musste evakuiert werden.

Es war eineinhalb Stunden nach Mitternacht, als einige Gäste plötzlich unter Atemnot litten und Rußpartikel auf ihrer Haut entdeckten. Einen Brand konnten sie zwar nicht sehen, verständigten aber sofort die Feuerwehr. Unter Atemschutz nahmen die Feuerwehrleute sofort Messungen vor und stellten tatsächlich eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid in dem Partykeller fest.

Zehn Gäste ins Krankenhaus

Gemeinsam mit der Polizei wurde der Weinkeller am Fuße des Bauernbergs sofort evakuiert, insgesamt 80 Partygäste wurden von den Helfern des Roten Kreuzes und des Samariterbundes am Einsatzort versorgt, zehn weitere wurden mit Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Kepler Klinikum gebracht. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Woher das Kohlenmonoxid in den Keller strömte, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.