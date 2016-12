Sicherheitstipps für Feuerwerker

Für viele gehört das Abschießen von Feuerwerksraketen zu einer gelungenen Silvesterfeier. Wer die wichtigsten Sicherheitstipps beachtet, kommt mit seinem Feuerwerk auch wohlbehalten ins Neue Jahr.

Aus dem alten germanischen Brauch, mit viel Lärm die bösen Geister des alten Jahres auszutreiben, ist inzwischen ein Millionengeschäft geworden. Immerhin 10 Millionen Euro sollen auch heuer wieder in Österreich für die Knallerei zu Silvester ausgegeben werden. So schön ein Feuerwerk sein kann, so gefährlich kann es aber auch sein.

Jedes Jahr hunderte Verletzte

Jedes Jahr müssen in Österreich etwa 300 Menschen nach Unfällen mit Feuerwerkskörpern ins Krankenhaus. Fast die Hälfte aller Verletzten ist übrigens unter 25 Jahre alt und es erwischt fast nur Männer. In den letzten fünf Jahren mussten sogar vier Todesopfer beklagt werden.

Die wichtigsten Regeln im Umgang mit Feuerwerk

Feuerwerkskörper dürfen grundsätzlich nur in unverbautem Gebiet abgefeuert werden.

Feuerwerksartikel nur im Fachhandel kaufen und auf das Vorhandensein einer deutschsprachigen Gebrauchsanweisung sowie der vorgeschriebenen CE-Kennzeichnung achten.

Raketen und Böller bis zur Silvesternacht an einem kühlen und trockenen Ort lagern.

Raketen und Böller niemals in der Kleidung aufbewahren.

Immer die Gebrauchsanweisung befolgen. Diese muss in deutscher Sprache verfasst sein und sich entweder auf dem Feuerwerksartikel oder auf der kleinsten Verpackungseinheit befinden.

Im alkoholisierten Zustand keine pyrotechnischen Artikel abfeuern

Keine selbstgebastelten Knaller oder Raketen verwenden

Gefährliche Knallerei Das Abschießen von Feuerwerksraketen zum Jahreswechsel fordert regelmäßig hunderte Verletzte.

Sicherheitstipps für Zuschauer

Verfolgen Sie das Geschehen sicherheitshalber nur aus größerer Entfernung.

Halten Sie sich keinesfalls in Schussrichtung der Böller und Raketen auf.

Halten Sie Handtaschen geschlossen, achten Sie auf Kapuzen. Raketen und

Knallkörper können die Kleidung entzünden, Taschen und Kapuzen sind besonders gefährdet.

Schließen Sie Fenster, Balkon- und Haustüren, damit „Irrläufer“ nicht in die Wohnung oder in das Haus eindringen und dort Brände verursachen können.

Lagern Sie keine (leicht) brennbaren Materialien in unmittelbarer Nähe des Hauses, die durch Irrläufer entzündet werden können. Brennbare Materialien auf Loggien und Balkonen sind durch Irrläufer besonders gefährdet – räumen Sie diese in der Silvesternacht weg!

Verängstigte Tiere

Die Silvesterknallerei macht alljährlich auch vielen Haustieren zu schaffen. Vor allem viele Hunde leiden unter dem Lärm. Aber auch andere Haustiere erleben stressige Stunden, die oft mit Verletzungen und manchmal sogar mit dem Tod für das Tier enden können. Wer vielen, völlig verängstigten Tieren einen Gefallen tun möchte, verzichtet vielleicht völlig auf die laute Knallerei.

Links: