Schwulenfeindliche Attacke in Linz

Ein 26-Jähriger ist am Freitag nach dem Fortgehen in der Linzer Altstadt krankenhausreif geprügelt worden. Ihn soll eine ganze Gruppe Burschen attackiert haben. Der Mann behauptet, verprügelt worden zu sein, weil er schwul ist.

Der Mann kam Freitagfrüh arg zugerichtet in die Ambulanz des Kepler-Klinikums in Linz. Laut Spital hatte er eine Gehirnerschütterung und zahlreiche Schürfwunden am Kopf und im Gesicht.

Im Spital Anzeige erstattet

Der Mann soll Opfer einer schwulenfeindlichen Attacke geworden sein, berichtet die Website GGG.at. Demnach soll die Gruppe Burschen auf ihr Opfer losgegangen sein, weil es homosexuell sei, so der 26-Jährige gegenüber der Website.

Der Mann soll Splitter in einer Lippe gehabt haben, eine Platzwunde und soll durch die Schläge seine Oberlippe durchgebissen haben. Laut GGG.at könne er derzeit weder essen noch trinken und noch im Spital sei Anzeige gegen Unbekannt wegen schwerer Körperverletzung erstattet worden.

