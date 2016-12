Felsen in Fischlham gesprengt

Einen Felsen, der auf ein Haus zu stürzen drohte, haben Feuerwehrleute in Fischlham im Bezirk Wels-Land heute gesprengt. Wegen Gefahr in Verzug hat der Bürgermeister den Weg, der unterhalb des Einfamilienhauses verläuft, sperren lassen.

Die Fischlhamer haben es schon am Tag vor Silvester krachen lassen: Der Felsen bewegte sich in den vergangenen Tagen und hätte jederzeit hinunterdonnern können, heißt es von der Feuerwehr.

Sechseinhalb Tonnen zu sprengen

Der bei Fußgängern und Radfahrern beliebte Forellenweg am Fuße des Kirchenbergs ist wegen Gefahr in Verzug behördlich gesperrt worden. Ein Haus steht direkt in der Falllinie. Sechseinhalb Tonnen Gestein galt es mitten im Ortszentrum zu sprengen.

laumat.at

Der Stein löste sich weiter, nachdem es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stark geregnet hatte. Mit Stahlseilen, Maschendrahtzaun und einer speziellen Abdeckung aus LKW-Reifen sicherten die Feuerwehrleute den Felsen ab und rückten ihm dann mit gelatinösem Sprengstoff zu Leibe.

30 Feuerwehrleute im Einsatz

Bis in den späten Freitagnachmittag hinein werkten die rund 30 Feuerwehrleute aus Fischlham und Thalheim gewerkt, nun sei die Gefahr gebannt.