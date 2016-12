In Haus eingeschlossen: Großeinsatz Feuerwehr

In Bad Ischl hat die Polizei vier Personen retten müssen, die in ihrem eigenen Haus eingeschlossen waren. Nachdem kein Schlüsseldienst erreichbar war, riefen die Eingeschlossenen bei der Feuerwehr an, die daraufhin gleich mit einem Großaufgebot anrückte.

Eine Mitarbeiterin eines Kleidungsgeschäftes bemerkte am Nachmittag als Erste, dass sich die Eingangstür des Gebäudes am Bad Ischler Auböckplatz von außen nicht mehr öffnen ließ. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch zwei Mitarbeiter einer Wochenzeitung und ein älteres Ehepaar in dem Gebäude.

16 Feuerwehrleute im Einsatz

Nachdem die vier auch von der Innenseite versucht hatten, die Tür zu öffnen, versuchten sie einen Schlüsseldienst zu kontaktieren - aber vergeblich. Als letzter Ausweg blieb nur, die Feuerwehr zu alarmieren. Die rückte daraufhin gleich mit Blaulicht, Drehleiter und 16 Feuerwehrleuten an. Anita Huber, die in dem Gebäude mit eingeschlossen war, sah die Notlage mit einem Augenzwinkern: „Das Großaufgebot war bisschen übertrieben für eine verschlossene Tür, aber es war wohl nötig.“

Mit Humor genommen

Mit der Drehleiter stiegen die Feuerwehrleute über ein Fenster im ersten Stock in das Gebäude und schafften es schließlich, die Tür von innen zu öffnen. Die Tür war bereits so alt, dass es zu der Blockade kam, sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Ischl, Franz Hochdaninger.

Die Eingeschlossenen, die nach etwa zwei Stunden befreit wurden, haben es mit Humor genommen: „Wir wussten, irgendwie kommen wir raus, sonst wären wir halt über Nacht da geblieben.“