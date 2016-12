Kalliauer fordert 10.000 weniger Arbeitslose

Aktives Handeln und eine Arbeitsmarktoffensive fordert Arbeiterkammer Präsident Johann Kalliauer. Bis 2020 soll die Zahl der Arbeitslosen, die seit Jahren steigt, um 10.000 Menschen reduziert werden. Dafür müssen vor allem die Investionen gesteigert werden.

Im Jahresdurchschnitt waren heuer in Oberösterreich über 50.000 Menschen entweder arbeitslos, in Schulung oder auf Lehrstellensuche. Das sei ein Anstieg um rund 20.000 Arbeitslose seit dem Jahr 2008. Das müsse auch in der Arbeitsmarktstrategie des Landes Oberösterreich verankert werden, so Kalliauer.

200 Millionen Euro mehr Investitionen

Als Arbeitsmarktoffensive fordert Kalliauer eine faire Verteilung der Arbeitszeit, mehr öffentliche Investitionen in den sozialen Wohnbau und den öffentlichen Verkehr, sowie mehr Geld für Breitband- und Energienetze.

ORF.at/Brigit Hajek

Mit einem Investitionsvolumen von rund 200 Millionen Euro könnten laut Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstitutes rund 3.000 Menschen zusätzlich in Beschäftigung gebracht werden. Dafür sei die Einführung der so genannten goldenen Investitionsregel notwendig, die es dem Land erlaubt, öffentliche Investitionen aus den Defizitregeln des EU-Stabilitäts- und Wachstumspakts auszunehmen, so der AK Präsident.

Link: