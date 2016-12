Verkehr von Polizei stärker überwacht

Seit Jahr 2007 die Grenzenkontrollen zu den Nachbarländern weggefallen sind, wird der internationale Verkehr von speziell geschulten Polizisten verstärkt überwacht. Um es in Zukunft Drogenschmugglern oder Schleppern noch schwerer zu machen wird weiter aufgestockt.

Seit dem Wegfall der Grenzkontrollen wird der internationale Verkehr durch Oberösterreich als sogenannte Ausgleichsmaßnahme mittels Schleierfahndung kontrolliert. Dabei werden die Durchzugsrouten mit speziell geschulten Beamten überwacht, so Franz Kapl vom Bezirkspolizeikommando Freistadt.

Kooperation in Tschechien

„Die Beamten sind in Zivil und in Uniformen auf den internationalen Verkehrswegen und vor allem im Mühlviertel unterwegs“, so Kapl. Aber auch mit den Nachbaren in Tschechien würde man unter einem sogenannten „Kooperationsvertrag“ zusammenarbeiten. „Das heißt, wir haben aus Tschechien Informationen und umgekehrt auch.“

ORF

Neue Struktur

Ab Jänner bekommt die AGM Fahndung eine neue Struktur. Die AGM Nord wird von bei Freistadt aus geleitet das Innviertel wird von Ried im Innkreis überwacht. Die Umstrukturierung ist derzeit voll in Gang. Bereits in den nächsten Wochen werden zehn zusätzliche Beamte in Leopoldschlag ihren Dienst versehen. Insgesamt sollen nach Abschluss der Neustrukturierung allein im Mühlviertel über 40 Beamte bei der Schengen Polizei im Einsatz sein.