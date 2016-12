Einbruchserie im Salzkammergut

Auf der Suche nach einem Serieneinbrecher ist die Polizei im Salzkammergut. Der Unbekannte ist in zahlreiche Geschäfte eingedrungen und hat in erster Linie Bargeld erbeutet, der Sachschaden ist enorm.

Seinen ersten Beutezug machte der Unbekannte vergangenen Dienstag in Ebensee, wo er in mehrere Geschäfte gewaltsam eingedrungen war. Doch damit offenbar nicht genug: In der Nacht auf Donnerstag ist in elf weitere Geschäftslokale, dieses Mal in Gmunden, eingebrochen worden.

Ähnliche Methoden

Die Polizei vermutet, dass es sich um ein und denselben Täter handelt. Denn die Methode sei ähnlich: Im jüngsten Fall zwängte der Einbrecher mit einem Flachwerkzeug die Eingangstüren oder Fenster von den Geschäften im Zentrum auf. Wie schon in Ebensee hatte es der Täter auf Bargeld abgesehen.

12.000 Euro hoher Sachschaden

Nur in einem Fall habe er laut Polizei ein teures Jagdmesser mitgehen lassen. Der Wert der Beute beträgt insgesamt 4.000 Euro, der Sachschaden ist jedoch drei Mal so hoch. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.