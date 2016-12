Neuer Präsident für Linzer Landesgericht

In der Justiz ist eine Personalentscheidung gefallen: Der bisherige Mediensprecher des Oberlandesgerichts Linz, Andre Starlinger, wird neuer Präsident des Linzer Landesgerichts.

Seit Anfang Dezember steht das Präsidentenbüro im Linzer Landesgericht leer, nun ist offiziell, wer ab kommender Woche dort einziehen wird: Andre Starlinger, zuletzt Mediensprecher am Oberlandesgericht Linz. Der 58-Jährige konnte sich aufgrund seiner fundierten Erfahrungen im Bewerbungsverfahrung durchsetzen.

Seit 16 Jahren am OLG

Seit 1986 ist er in Linz als Strafrichter tätig, zuerst am Bezirksgericht, anschließend im Landesgericht. Vor 16 Jahren folgte dann der Wechsel in das Oberlandesgericht. Dort arbeitete er zuletzt als Pressesprecher und Sicherheitsbeauftragter sowie Leiter der Bau- und Budgetabteilung.

OLG Linz

Starlinger folgt in dieser Funktion Katharina Lehmayer nach, die seit Dezember dem Oberlandesgericht als Präsidentin vorsteht. Starlinger wird sein neues Amt am 1. Jänner antreten.