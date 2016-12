Kunst und Kultur im Jahr 2016

Streitigkeiten um’s liebe Geld, pompöse Inszenierungen, hochkarätige Künstler. In Oberösterreich hat sich viel getan im zu Ende gehenden Kulturjahr 2016. Ein Rückblick auf bewegte 365 Tage, die in der Kulturszene für so manchen Überraschungsmoment gesorgt haben.

2016 scheint das Personalkarussell in der heimischen Kulturszene nicht still zu stehen. Da wäre zum Beispiel Brucknerhauschef Hans Joachim Frey, der verkündet, dass er Linz bereits nach seiner ersten Amtszeit wegen eines verlockenden Stellenangebots in Richtung Russland verlassen möchte.

Stella Rollig, seit zwölf Jahren Lentos-Direktorin, hat sich ebenfalls anderweitig umgesehen und tauscht den Chefsessel im Linzer Kunstmuseum gegen jenen im Wiener Belvedere. „Als Wienerin freu ich mich darüber, wieder in Wien arbeiten und leben zu können“, kommentierte Rollig ihren Wechsel.

Weniger plötzlich kommt der Abschied von Rainer Mennicken. Der allseits beliebte Intendant geht nach zehn Jahren Landestheater in Pension. Im Herbst bezieht mit Hermann Schneider der Neue das Intendantenbüro. Mit im Gepäck eine schier endlose Aufgabenliste, die es zu erledigen gilt.

Neben dem Landesarchiv, das mit Cornelia Sulzbacher eine neue Leiterin bekommt, wird auch das städtische Kulturressort neu besetzt. Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) wird sich künftig als neue Linzer Stadträtin um die Lösung kulturpolitischer Fragen bemühen.

Erfolgreiche Veranstaltungen

Die unendliche Geschichte im Kunstprozess rund um zwei verschwundene Schiele- und ein Klimtbilder bekommt 2016 ein Kapitel dazu. Die Stadt Linz wird vom Obersten Gerichtshof zu einer Zahlung von 8,2 Millionen Euro verurteilt. Seither bemüht sich die Stadt um eine Wiederaufnahme des Prozesses.

Wesentlich erfreulicher ist die Wiederaufnahme des Höhenrausch. Im Kulturhauptstadtjahr ins Leben gerufen, hat dieses Format bisher eine Million Besucher begeistert.

OÖ Kulturquartier

Zur Ausstellung „Andere Engel“, die sich auf den Dächern zwischen Kulturquartier und Ursulinenkirche abspielte, gehörte auch die Nike, die einst für Wirbel sorgte, sie hängt nun über dem Linzer Pfarrplatz.

Begeisterte Gesichter auch bei der Visualisierten Linzer Klangwolke. 100.000 Besucher feierten im Donaupark den 50. Geburtstag der Johannes Kepler Universität.

Bei der Klangwolke mit dabei waren auch diese fliegenden Roboter, die dieses Jahr die Ars Electronica ordentlich aufgemischt haben. Das Festival für Medienkunst widmete sich heuer einem Menschheitstraum: Der Erschaffung von künstlicher Intelligenz.

Traumhafte Aussichten gab es beim Pflasterspektakel, das mit 300 Künstlern aus aller Welt seinen 30. Geburtstag feierte.

Abschiednehmen von Kulturschaffenden

2016 heißt es auch Abschiednehmen: Maler und Plastiker Gunter Damisch stirbt im April nach einer schweren Krankheit viel zu früh im Alter von 58 Jahren. Theatermacher Heribert Sasse wird mit 71 Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen.

Mit Autor und Filmemacher Walter Wippersberg stirbt eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten Österreichs. Im Oktober trauert die Musikwelt um Komponist und Dirigent Ruppert Gottfried Frieberger. Im Dezember stirbt Dirigent und Cellist Heinrich Schiff.

Große Ausstellungen

2016 war auch das Jahr der großen Ausstellungen: Das Schlossmuseum feiert seinen 50. Geburtstag und wird bei der Uffizien-Ausstellung regelrecht gestürmt.

Das Kunstmuseum Lentos gibt neue Einblicke in seine Sammlung. Und die oberösterreichische Landesausstellung widmet sich Pferden als vielseitig talentierten Schönheiten.

Literatur und Film standen 2016 genauso im Mittelpunkt wie jede Menge spektakulärer Bühnenshows. Egal ob beim Lehar-Festival in Bad Ischl oder im Musiktheater, das nach nur drei Jahren die Eine-Million-Besucher-Marke knackt.