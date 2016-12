Früher Beginn der Grippewelle

Die Zahl der echten Grippenfälle hat sich in Oberösterreich von einer Woche zur nächsten mehr als verdoppelt. Die Grippewelle beginnt laut Statistik jetzt so richtig - heuer sogar ein paar Wochen früher als in den vergangenen Jahren.

Die „echte Grippe“, also die Influenza, ist weit mehr als „Husten, Schnupfen, Heiserkeit“ und geht mit hohem Fieber einher und kann bei älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen mitunter tödlich enden. Aus Medizinerkreisen wurde bereits kritisiert, dass sich zu wenige gegen Grippe impfen lassen.

Für erste Viren gut gepasst

Die echte Grippe werde derzeit hauptsächlich durch die Influenza A/H3N2 verursacht, hieß es von der für Österreich zuständigen Stelle für Virologie an der Medizinischen Universität Wien. Ob man mit der heurigen Impfung auch gegen die derzeit umgehenden Grippeviren geschützt ist, weiß man derzeit noch nicht, so die Virologin Monika Redlberger-Fritz.

Die nächsten Wochen entscheiden

Die Daten würden erst ausgewertet, aber es habe sich gezeigt, dass der Impfstoff für die allerersten Viren gut gepasst habe. Da sich aber ein Virus laufend verändere, würden erst die nächsten Wochen zeigen ob der Impfstoff richtig abgestimmt sei.

Jedes Jahr im Februar entscheidet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wie die Grippeimpfung für den kommenden Winter zusammengestellt werden soll. Jeder Hersteller erhält danach einen sogenannten „Saatvirus“ für die Produktion des Impfstoffes.