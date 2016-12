Schlüßlberg: 80 Mann bekämpften Großbrand

Der Brand in einer Lagerhalle in einem Autohaus in Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen) ist gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Acht Feuerwehren waren im Einsatz, um den Großbrand zu löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Laut den Einsatzkräften brach das Feuer in einer Lagerhalle auf der Rückseite des Gebäudes aus. Der Geschäftsführer des Autohauses Roland Daxl vermutete, dass das Feuer aus der Schleif-Absauganlage gekommen sein könnte, die außerhalb der Werkstatt steht. Die Mitarbeiter konnten die Flammen mit Handfeuerlöschern zwar eindämmen aber nicht löschen, so Daxl.

Löschwasser aus Fluss gepumpt

80 Feuerwehrleute mussten zum Teil mit schwerem Atemschutz arbeiten, so Christian Schwung Feuerwehr-Einsatzleiter. Damit genug Löschwasser zur Verfügung stand, wurde über die Innviertler Straße (B137) eine Schlauchleitung zum naheliegenden Trattnach-Fluss gelegt.

Nach gut 45 Minuten hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, und bald darauf konnte „Brand aus“ gegeben werden. Kurz darauf begannen die Brandermittler nach dem Auslöser zu suchen.