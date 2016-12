Polizei rüstet sich für Silvester

Kaum ist Weihnachten vorbei, stehen bereits die nächsten Festlichkeiten zum Neuen Jahr vor der Tür. Gerade auf dem Linzer Hauptplatz werden jährlich Tausende Menschen bei der Silvesterparty erwartet. Dementsprechend rüstet sich auch die Polizei.

Seit dem jüngsten Terroranschlag in Berlin zeigt die Polizei deutlich mehr Präsenz auf den Straßen. 50 zusätzliche Beamte sind in der Linzer Innenstadt unterwegs. Für den Notfall sind sie mit schusssicheren Westen und Maschinenpistolen ausgerüstet.

„Wollen keine Vorfälle wie in Köln“

Eigentlich wurden bereits vergangenes Jahr die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Silvesterfeier am Linzer Hauptplatz erhöht - heuer ist die Anspannung aber noch einmal größer, sagt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter: „Wir haben die Zahl der Polizisten für diese Veranstaltung jetzt nochmal erhöht. Aber nicht nur bezüglich der Anschläge, sondern um die Sicherheit am Hauptplatz zu gewährleisten. Wir wollen natürlich keine Vorfälle wie in Köln im vergangenen Jahr hier erleben.“

Und auch seit dem Anschlag in Berlin sind insgesamt 50 zusätzliche Beamte in der Linzer Innenstadt präsent. Für den Notfall sind sie mit schusssicheren Westen und Maschinenpistolen ausgerüstet. Bei einem Lokalaugenschein waren die Meinungen auf der Landstraße aber geteilt.

Meinungen von „übertrieben“ bis „notwendig“

Manche sprechen von einer übertriebenen Maßnahme, Linz sei ja keine gefährdete Großstadt, so der Tenor. Für andere ist es eine Notwendigkeit in Zeiten wie diesen. Ähnlich argumentierte auch Polizeipressesprecher David Furtner: „Momentan ist die Polizei gefragt, hier sichtbare Präsenz bei Großveranstaltungen. Den einigen wenigen Kritikern, die damit nicht zurechtkommen, sei vielleicht geraten, was sich in Europa in den letzten Monaten abgespielt hat.“

Weniger Taschendiebstähle

Bis zum 9. Jänner bleibt die zusätzliche Präsenz noch aufrecht, eine Wirkung hat sie aber bereits: Laut Polizei sind die Taschendiebstähle deutlich zurückgegangen.