Spaziergängerin rettete Frau

Eine aufmerksame Spaziergängerin ist in Kirchdorf am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) für eine hilflos auf dem Boden liegende Frau zur Retterin geworden. Die 27-Jährige hatte am Christtag Hilferufe aus einem Haus gehört.

Die 27-Jährige hatte am Christtag in ihrer Heimatgemeinde Kirchdorf am Inn einen Spaziergang gemacht. Als sie bei einem Haus vorbei ging hörte sie plötzlich Schreie. Der Frau kam das seltsam vor. Sie ging kurzerhand zu einem Nachbarn um mit ihm gemeinsam den Hilferufen auf den Grund zu gehen.

Frau lag im Vorhaus auf dem Boden

Da alle Türen und Fenster verschlossen waren konnten die beiden nicht in das Haus gelangen. Sie alarmierten daraufhin die Rettungskräfte, die dann eine Fensterscheibe einschlugen. Tatsächlich lag die 81 Jahre alte Bewohnerin des Hauses hilflos im Vorhaus auf dem Boden.

24 Stunden bis zur Rettung ausgeharrt

Die Frau hatte so mehr als 24 Stunden bis zu ihrer Rettung ausharren müssen, weil sie aus eigenen Kräften nicht mehr aufstehen konnte. Die betagte Frau wurde nach der Erstversorgung durch Rot Kreuz Mitarbeiter stark unterkühlt in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.