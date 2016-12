Alkoholisiert mit 123 km/h durch Linz gerast

In Linz hat die Polizei einen alkoholisierten Autolenker angehalten, der mit mehr als 123 Kilometer pro Stunde (km/h) durchs Linzer Stadtgebiet gerast ist. Der Wert des Alkomattests zeigte 1,34 Promille Alkohol im Blut - den Führerschein ist der Mann los.

Der 44-jährige Linzer hatte seinen Wagen kurz vor Mitternacht an einer roten Ampel der Unionkreuzung gestoppt. Als die Ampel auf Grün schaltete, legte der Linzer einen Kavalierstart hin. Was der Mann allerdings nicht wusste: Das Auto hinter ihm an der Ampel war eine Zivilstreife der Polizei, die daraufhin die Verfolgung aufnahm.

Auf 300 Meter auf 100 km/h beschleunigt

Nach knapp dreihundert Metern stadtauswärts hatte sein Wagen bereits auf 100 km/h beschleunigt. Kurz darauf löste der Raser ein Radargerät bei 107 km/h aus. Auf der weiteren Verfolgungsjagd in Fahrtrichtung Traun maßen die Polizisten mit dem geeichten Tacho im Funkwagen bis zu 123 km/h - und das im Stadtgebiet, wo Tempo 50 gilt. Daraufhin stoppten die Beamten den Raser. Ein Alkomatschnelltest bei dem 44-Jährige zeigte mehr als 1,34 Promille an. Dem Linzer wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.