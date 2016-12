Koffer in Haltestelle löste Großeinsatz aus

Aufregung hat es Freitagabend in Wels gegeben. An einer Bushaltestelle wurde ein herrenloser Koffer gefunden und die Polizei gerufen. Ein Bombenexperte untersuchte den Koffer und konnte nach rund einer Stunde Entwarnung geben.

Einem aufmerksamen Passanten fiel gegen 20.00 Uhr in der Gärtner Straße in Wels ein einsamer, silberfarbener Trolley in der Bushaltestelle auf. Da er auch keine womöglich zugehörige Person ausmachen konnte, informierte der Mann die Polizei, hieß es am Samstag.

laumat.at / Matthias Lauber

Notizzettel und Schuhschachtel

Die Bushaltestelle wurde großräumig abgesperrt und ein Sprengstoffexperte untersuchte Koffer und Inhalt auf explosive Stoffe. In dem Koffer waren viele Notizzettel mit religiösen Botschaften, laut einem Polizeisprecher nicht nur christliche sondern auch muslimische - außerdem eine leere Schuhschachtel. Die Untersuchung dauerte rund eine Stunde, dann konnte endgültig Entwarnung gegeben werden - weder eine Bombe noch ein Sprengsatz konnten ausgemacht werden.

Wer den Trolley an der Bushaltestelle abgestellt hat, muss noch geklärt werden, zurzeit geht die Polizei von einer verwirrten Person aus. Der Koffer werde aber noch weiter untersucht.