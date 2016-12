Mutter und Kind vor CO-Vergiftung gerettet

Glück im Unglück für eine Mutter und ihr Kind in Wels. In ihrem Wohnhaus ist aus der Heizungsanlage Kohlenmonoxid ausgetreten. Das giftige Gas breitete sich nahezu im ganzen Haus aus. Die Einsatzkräfte erkannten sofort die Gefahr.

Die Feuerwehr wurden wegen eines Brandverdachts gerufen, weil es aus der Heizung in dem Wohnhaus rauchte. Wäre dieser Rauch nicht ausgetreten, wären Mutter und Tochter wohl bald bewusstlos gewesen, so einer der Helfer. Ein Messgerät der Feuerwehr zeigte in dem Wohnhaus im Stadtteil Pernau bereits die erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) an.

laumat.at/Matthias Lauber

Über Gastherme ausgetreten

Die Feuerwehrleute öffneten daher alle Fenster und Türen um durchzulüften. Die Mutter und ihre kleine Tochter wurden zur Kontrolle ins Klinikum Wels gebracht. Das giftige Gas dürfte nach einem ersten Verdacht von der Gastherme aufgrund eines Überdrucks ausgetreten sein. Kohlenmonoxid kann nicht gesehen oder gerochen werden. Wer zu viel von dem giftigen Gas einatmet, stirbt daran.

Mittlerweile war laut der Welser Feuerwehr ein Rauchfangkehrer im Haus, kontrollierte gemeinsam mit der Feuerwehr die Werte der Luft - und gaben weil „alles sauber“ war, das Haus frei. Mutter und Tochter können Weihnachten damit zuhause feiern.