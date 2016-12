Komponist Helmut Eder wäre 100 Jahre alt

Der Name Helmut Eder ist untrennbar mit dem oö. Musikleben des 20. Jhdts verbunden - zu seinen Schüler zählten Augustinus Franz Kropfreiter oder Gunter Waldek. Am Stefanitag jährt sich der Geburtstag des aus Linz stammenden Komponisten zum 100. Mal.

Am 26. Dezember 1916 wurde Helmut Eder in Linz geboren, seine Berufslaufbahn begann als Volksschullehrer in Eferding. Er gründete den Johann-Nepomuk-David-Chor, der bis heute die Erinnerung an Eder aufrecht hält. Nach dem Krieg brachte er mit seiner Konzertreihe „Musica viva“ frischen Wind in das Linzer Kulturleben.

Lehrte Tonsatz am Brucknerkonservatorium

Hauptberuflich lehrte Eder damals Tonsatz am Brucknerkonservatorium - Augustinus Franz Kropfreiter oder Fridolin Dallinger studierten bei ihm. Als Komponist erhielt er im Laufe der Jahre alle Auszeichnungen des Landes bis hin zum Brucknerpreis, den er 1966 als erster in Empfang nehmen durfte.

Danach verließ Eder jedoch Oberösterreich, um einer Berufung als Professor für Komposition am Mozarteum in Salzburg zu folgen. Von da an wurde Salzburg zum Lebensmittelpunkt, auch seine Werke entstanden in erster Linie für Salzburger Auftraggeber. Viele Studenten aus Oberösterreich pilgerten allerdings zu Eder, darunter Helmut Rogl oder Alois Wimmer oder Gunter Waldek:

Waldek zu Eder: „Er hat uns mit kleinen Aufträgen geholfen“

Letztes Interview mit ORF OÖ

Alice Ertlbauer-Camerer führte im November 2004 in Salzburg das letzte offizielle Gespräch mit dem Komponisten, in dem er vom schwierigen Entstehen eines Werkes erzählte und von der Vorbildwirkung, der von ihm gegründeten Davidschule.

Eder zu seinen Nachfolgern: „… sie können sich durchsetzen mit ihren Werken“

Helmut Eder verstarb im Februar 2005 in Salzburg. Er hinterließ rund 170 Werke, darunter sieben Opern und sieben Symphonien. Eders Wirken und sein musikalisches Vermächtnis sind Thema einer „Zeittonsendung“ am 27. Dezember, um 23.00 Uhr auf Ö1.