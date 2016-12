Cellist Heinrich Schiff ist tot

Einer der legendärsten Cellisten Österreichs, Heinrich Schiff, ist tot. Der in Gmunden geborene Musiker, der zuletzt auch vermehrt als Dirigent tätig war, verstarb in der Nacht auf Freitag im Alter von 65 Jahren in einem Wiener Spital.

Dies bestätigte sein Vertrauter Ludwig Müller, Konzertmeister des Wiener Kammerorchesters, der APA. Geboren am 18. November 1951 in Gmunden, spielte Schiff im Laufe seiner Karriere nahezu alle bedeutenden Werke der Celloliteratur ein und arbeitete mit den wichtigsten Musikergrößen seiner Zeit zusammen.

ORF

Seit 2012 nur mehr als Dirigent tätig

Seit 1990 war Schiff erster Gastdirigent des Bruckner Orchesters Linz. Von 2006 bis 2009 leitete er die Musiktage Mondsee. Aufgrund gesundheitlicher Probleme hatte Schiff im Jahr 2012 bekannt gegeben, seine Karriere als Instrumentalist zu beenden und nur mehr als Dirigent tätig zu bleiben.