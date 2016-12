Mitarbeiter verjagte Bankräuber

Ein Bankräuber ist am Mittwoch von einem Mitarbeiter eines Geldinstituts in Atzbach (Bezirk Vöcklabruck) verjagt worden. Der Mann musste ohne Beute flüchten.

Er war mit einem Elektroschocker bewaffnet in die Filiale in Atzbach (Bezirk Vöcklabruck) gekommen und hatte in gebrochenem Deutsch Bares verlangt.

Mit Rad geflüchtet

Als er nichts bekam, flüchtete mit einem Fahrrad, wurde aber kurz darauf gefasst, wie die Polizei Mittwochnachmittag berichtete.